Какова масса 1,5х 10^20 молекул кислорода?
Химия
Какова масса 1,5х 10^20 молекул кислорода?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Количество вещества О2 = 1,5*10^20 : 6.02 * 10^23 И теперь что бы найти массу нало умножитиь 32 г/молл на полченное чило :) Мне лень считать
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