Какова первая космическая скорость вблизи поверхности Луны. если её радиус 1780 км, а ускорение свободного падения у её поверхности в 6 раз меньше, чем у поверхности Земли?

Физика
Какова первая космическая скорость вблизи поверхности Луны. если её радиус 1780 км, а ускорение свободного падения у её поверхности в 6 раз меньше, чем у поверхности Земли?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: R=1780 км = 178*10⁴ м g=10 м/с² g (на Луне) = g/6 v=? Решение: первая космическая скорость - максимальная скорость кругового движения спутника, на высоте h=0 от поверхности, ускорение центростремительное a=v²/R 2 закон Ньютона ma=Fтяж    mv²/R=G*M*m/R² отсюда v=√G*M/R (1) также из второго закона Ньютона ускорение свободного падения на любой планете равно g=G*M/R², отсюда G*M=g*R² подставим в (1) : v=√g*R²/R = √g*R v=√10*178*10⁴/6=1722,4 (м/с) = 1,72 (км/с) Ответ: v= 1,72 км/с
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