Какова первая космическая скорость вблизи поверхности Луны. если её радиус 1780 км, а ускорение свободного падения у её поверхности в 6 раз меньше, чем у поверхности Земли?

Физика

Какова первая космическая скорость вблизи поверхности Луны. если её радиус 1780 км, а ускорение свободного падения у её поверхности в 6 раз меньше, чем у поверхности Земли?

Автор: Гость