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Какова польза от библиотек ?
Окружающий мир
Какова польза от библиотек ?
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Брать книги,читать,узнавать что-то новое и т.д.
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