Какова скорость поезда, если он проходит 3/4 часа 45 км ?
Математика
Какова скорость поезда, если он проходит 3/4 часа 45 км ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
45 : 3 = 15 15 х 4= 60 км/ч (ответ) .................................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Для обработки поля площадью 600 гектаров его разделили между тремя бригадами так, что вторая бригада получила участок в 3 раза,а третья в 2 раза бо...
Русский язык
Составить 3-5 предложений с существительными, которые имеют форму только множеств??нного числа. спасибо за ранее
Математика
Химия
Какой объем водорода выделится при взаимодействии алюминия массой 40,5 г со 140 мл 20 % раствора гидроксида натрия , плотность 1,2 г/мл