Составить 3-5 предложений с существительными, которые имеют форму только множеств??нного числа. спасибо за ранее

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Составить 3-5 предложений с существительными, которые имеют форму только множеств??нного числа. спасибо за ранее
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Гость:
Ножницы, хлопоты, финансы, духи́, консервы создай из них
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