Каковы были для народов средней Азии положительные последствия присоединения к России

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есколько сотен лет назад и до самой революции Российская империя регулярно расширяла свои границы. Какие-то территории присоединялись в результате военных действий (большинство из них развязывал противник), другие – мирным путем. Например, присоединение к России Средней Азии происходило постепенно и бескровно. Большинство народов, населяющих эти земли, сами обращались к империи с просьбой принять их. Основная причина тому – защита. В те времена на территории Средней Азии проживало множество враждующих между собой племен кочевников. Чтобы уберечься от набегов более сильного врага, нужно заручиться поддержкой мощного государства. Таким образом территории постепенно присоединялись к нашей стране. Как происходило присоединение Средней Азии к России? Особенности его и исторические факты читатель сможет узнать из этой статьи. - Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/181228/prisoedinenie-k-rossii-sredney-azii-istoriya-prisoedineniya-sredney-azii