Какую часть скорости света должна составлять скорость частицы, чтобы ее кинетиче??кая энергия была равна ее энергии покоя?

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Для тела, обладающего массой m релятивистский импульс p-mv/sqr(1-v^2/c^2) (*) (m-масса тела, v-скорость движения теля, c-скорость света в вакууме) . Полная энергия в состоянии движения (релятивистская энергия тела) E=sqr(p^2c^2+m^2c^4). Собственная энергия тела в состоянии покоя E0=mc^2. Кинетическая энергия тела Ек=Е-Е0. В Вашем условии Ек=Е0, т. е. pc=mc^2. Подставляем выражение для р (*). Находим v/c=1/sqr2. Вроде так.