Какую часть скорости света должна составлять скорость частицы, чтобы ее кинетиче??кая энергия была равна ее энергии покоя?
Физика
Какую часть скорости света должна составлять скорость частицы, чтобы ее кинетиче??кая энергия была равна ее энергии покоя?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для тела, обладающего массой m релятивистский импульс p-mv/sqr(1-v^2/c^2) (*) (m-масса тела, v-скорость движения теля, c-скорость света в вакууме) . Полная энергия в состоянии движения (релятивистская энергия тела) E=sqr(p^2c^2+m^2c^4). Собственная энергия тела в состоянии покоя E0=mc^2. Кинетическая энергия тела Ек=Е-Е0. В Вашем условии Ек=Е0, т. е. pc=mc^2. Подставляем выражение для р (*). Находим v/c=1/sqr2. Вроде так.
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