Какую массу древесного угля надо сжечь,чтобы нагреть воду массой 1 кг на 70 С ?Удель??ая теплоемкость воды с=4200 Дж/(кг С)Удельная теплота сгорания древесного угля q= 35*106 Дж/кг.

Физика

Какую массу древесного угля надо сжечь,чтобы нагреть воду массой 1 кг на 70 С ?Удель??ая теплоемкость воды с=4200 Дж/(кг С)Удельная теплота сгорания древесного угля q= 35*106 Дж/кг.

Автор: Гость