Какую массу древесного угля надо сжечь,чтобы нагреть воду массой 1 кг на 70 С ?Удель??ая теплоемкость воды с=4200 Дж/(кг С)Удельная теплота сгорания древесного угля q= 35*106 Дж/кг.

Физика
Какую массу древесного угля надо сжечь,чтобы нагреть воду массой 1 кг на 70 С ?Удель??ая теплоемкость воды с=4200 Дж/(кг С)Удельная теплота сгорания древесного угля q= 35*106 Дж/кг.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: m1=1кг t=70 C c=4200 Дж/кг•С Q=35•10^6 дж/кг m2-? Решение: Q1=Q2 cm1t=mq m=cmt/q m=4200дж/кг•С •1кг•70 С/ 10^6 дж/кг=0,294кг Ответ: 0,294кг
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