Какую массу песка можно нагреть от 18 до 78 градусов цельсия если сообщить ему 264 МДЖ
Физика
Какую массу песка можно нагреть от 18 до 78 градусов цельсия если сообщить ему 264 МДЖ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"С" песка 835-880 Дж/кгград Q=m*835*60=49 500 m Дж m=264 000 000/49 500=5333 кг Q=880*60m =52 800 m Дж m=264 000 000/52 800=5000 кг
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