Какую роль играют примеры сказочрого повествования в рассказе левша

Гость: Гость:

Зачин: «Когда правитель Александр Павлович закончил венский совет, то он возжелал по Европе проездиться и в различных государствах чудес посмотреть». Концовка: «А доведи он левшины слова в своё время до сударя, — в Крыму на войне с неприятелем совершенно бы другой оборот был». В сказе встречаются повторы. Пару раз британцы пробуют уверить Александра в том, что они самые качественные мастера, а Платов это удивление разрушает. Когда Платов привозит блоху Николаю I, правитель пару раз пробует найти работу туляков, пока не отправляет за левшой. Есть в сказе повторения слов, как в притчах. Платов гласит: «...я пью-ем что желаю и всем доволен...» В рассказе о разговоре Платова с туляками говорится: «Так и Платов разумом виляет, и туляки тоже. Платов вилял, вилял, да увидал, что туляка ему не перевилять...» В главе десятой: «Хотел Платов взять ключ, но пальцы у него были куцапые: ловил, ловил — никак не мог ухватить...» О левше: «Но вдруг начал неспокойно скучать. Затосковал и затосковал...» Зачин, повторы, диалоги и концовка делают впечатление сказочности повествования. Лишены сказочных частей рассказ о том, куда прогуливались три мастера молиться богу перед работой (главы шестая, седьмая), и вывод из всей этой истории, изготовленный Лесковым в главе двадцатой.