Какую силу необходимо приложить, чтобы поднять со дна озера бетонную плиту, объем которой равен 0,6 м кубических?

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Раз движение равномерное, то сумма всех сил приложенных к плите равна нулю. Сила тяжести F1 направлена вниз, сила Архимеда верх F2, сила тяги вверх F3 F2+F3-F1=0 F3=F1-F2 F3=mg-g*ро*V ро - плотность воды V- объем тела