Какую скорость приобретает троллейбус за 5 с если он трогается с местп с уселрения 1.2м/с2?
Физика
Какую скорость приобретает троллейбус за 5 с если он трогается с местп с уселрения 1.2м/с2?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: t=5 c a=1.2 м/с^2 Найти: V Решение: V=V0+at V0=0 V=at V=1.2*5=6 м/c
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