Какую роль играют ремни безопасности на автомобильном транспорте?

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Опасный поворот, слишком большая скорость, скользкий участок дороги, отказ рулевого управления, внезапный разрыв шины переднего колеса – можно очень долго перечислять причины, по которым иногда даже очень опытные водители попадают в аварии. ремни безопасности это наиболее действенное и универсальное средство защиты автомобилиста от опасности травм при любых авариях. Для тех, кто пользуется ремнями, на 80% уменьшается вероятность тяжелых последствий при столкновении и опрокидывании.ЭТО БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ И ЖИЗНИ