Камень правосудия на Ангаре

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крепостное сооружение в индийском городе Агра, служившее в эпоху империи Великих Моголов резиденцией правителей. Расположен над рекой Ямуна всего в 2,5 км от Тадж-Махала. Вместе с ним Красный форт в 1983 году был внесён в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Часть территории Красного форта сегодня используется в военных целях и недоступна для посетителей