Карандаш положили на пол и попросили нескольких человек перепрыгнуть его но никт?? не смог этого сделать Почему

Математика

Карандаш положили на пол и попросили нескольких человек перепрыгнуть его но никт?? не смог этого сделать Почему

Автор: Гость