Карандаш положили на пол и попросили нескольких человек перепрыгнуть его но никт?? не смог этого сделать Почему

Математика
Карандаш положили на пол и попросили нескольких человек перепрыгнуть его но никт?? не смог этого сделать Почему
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Карандаш лежал в углу
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