Помогите пожалуйста. Как изменится период колебаний подвешенного на непроводящей нити заряженного шарика, если к нему снизу поднести заряженный шарик: 1. того же знака? 2.противоположного знака?

Физика

Помогите пожалуйста. Как изменится период колебаний подвешенного на непроводящей нити заряженного шарика, если к нему снизу поднести заряженный шарик: 1. того же знака? 2.противоположного знака?

Автор: Гость