Помогите пожалуйста. Как изменится период колебаний подвешенного на непроводящей нити заряженного шарика, если к нему снизу поднести заряженный шарик: 1. того же знака? 2.противоположного знака?
Физика
Помогите пожалуйста. Как изменится период колебаний подвешенного на непроводящей нити заряженного шарика, если к нему снизу поднести заряженный шарик: 1. того же знака? 2.противоположного знака?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. увеличится 2. уменшится
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Доберіть до іменників пролісок,струмок ,пташка дієслова з прямим і переносним значенням .Складіть текст із дієсловами!Уведіть у текст дієслова з пе...
Литература
Русский язык