Помогите пожалуйста. Как изменится период колебаний подвешенного на непроводящей нити заряженного шарика, если к нему снизу поднести заряженный шарик: 1. того же знака? 2.противоположного знака?

Физика
Помогите пожалуйста. Как изменится период колебаний подвешенного на непроводящей нити заряженного шарика, если к нему снизу поднести заряженный шарик: 1. того же знака? 2.противоположного знака?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. увеличится 2. уменшится
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