Вычисли: две целых одна четвертая разделить на три четвертых плюс одну вторую
Математика
Вычисли: две целых одна четвертая разделить на три четвертых плюс одну вторую
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 1/4:3/4+1/2=9/4:3/4=3+1/2=3 1/2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Помогите пожалуйста. Как изменится период колебаний подвешенного на непроводящей нити заряженного шарика, если к нему снизу поднести заряженный ...
Українська мова
Доберіть до іменників пролісок,струмок ,пташка дієслова з прямим і переносним значенням .Складіть текст із дієсловами!Уведіть у текст дієслова з пе...
Литература