Вычисли: две целых одна четвертая разделить на три четвертых плюс одну вторую

Математика
Вычисли: две целых одна четвертая разделить на три четвертых плюс одну вторую
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 1/4:3/4+1/2=9/4:3/4=3+1/2=3 1/2
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