Катер проплыл 45м а лодка на15м меньше .?какое растояние проплыли лодка и катер.?
Математика
Катер проплыл 45м а лодка на15м меньше .?какое растояние проплыли лодка и катер.?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
45-15=30 (м)- проплыла лодка 30+45=75(м)-проплыли лодка и катер вместе
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Стальная болванка массой 200 кг находится на дне водоема и плотно прилегает к нему. Глубина водоема равна 1 м, высота болванки равна 0,2 м. Какую с...
Математика
Участок земли прямоугольной формы обнесен120 метровым забором одна сторона забором одна сторона забора равна 20м какова площадь участка