На какие отделы делится тело млекопитающих
Биология
На какие отделы делится тело млекопитающих
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пояс верхней конечности, пояс нижней конечности, туловище, шея, голова.... и т. д. это одно из самых обобщеных делений) и всех животных начиная от амфибий и рептилий вверх по эволюционной лестницы)
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