Катер прошел 72 километра по течению реки и вернулся обратно какой путь занял у него больше времени и на сколько если собственная скорость катера равна 21 километров час скорость течения реки 3 километров час
Математика
Катер прошел 72 километра по течению реки и вернулся обратно какой путь занял у него больше времени и на сколько если собственная скорость катера равна 21 километров час скорость течения реки 3 километров час
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скор. по теч.=21+3=24 пр. теч.=21-3=18 вр. по теч=72:24=3 пр. теч.=72:18=4 пр.>по на 4-3=1
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