Катер прошел 72 километра по течению реки и вернулся обратно какой путь занял у него больше времени и на сколько если собственная скорость катера равна 21 километров час скорость течения реки 3 километров час

Математика

Катер прошел 72 километра по течению реки и вернулся обратно какой путь занял у него больше времени и на сколько если собственная скорость катера равна 21 километров час скорость течения реки 3 километров час

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