Помогите плизз,не могу некоторое решить. Заранее спасибо ))
Геометрия
Помогите плизз,не могу некоторое решить. Заранее спасибо ))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Р/б на рис б высота на рис а и треугольники равны а вроде правильно
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