Кем становились выпускники школы в древнем Египте? Где им могло ежедневно пригодиться умение умножать,складывать,вычитать и делить?

История

Кем становились выпускники школы в древнем Египте? Где им могло ежедневно пригодиться умение умножать,складывать,вычитать и делить?

Автор: Гость