Кем становились выпускники школы в древнем Египте? Где им могло ежедневно пригодиться умение умножать,складывать,вычитать и делить?
История
Кем становились выпускники школы в древнем Египте? Где им могло ежедневно пригодиться умение умножать,складывать,вычитать и делить?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Учить других и своих детей строить пирамиды стать чиновником казначеем жрецом
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