Характеристика для обезьяны дам 10баллов
Другие предметы
Характеристика для обезьяны дам 10баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ведь они очень корыстны, услужливы, игривы, могут прикрывать свое истинное мнение о другом человеке красивой маской. Хотя на самом деле люди под знаком обезьяны чаще всего просто презирают других, ставят себя выше них, это тщеславные личности.Такой гороскоп для обезьяны всегда говорит о том, что люди под этим знаком достаточно умны, им легко поддаются науки. Благодаря богатому знанию литературы, обезьяны в курсе всех событий, могут помочь советом, рассказать о том, что творится в мире. Память у этого знака, наверняка, самая лучшая из всех, поэтому все прочитанное запоминается достаточно легко и быстро. При необходимости такой человек всегда может солгать, нечестные поступки могут войти в привычку, он уверен в своей правоте и безнаказанности.Несмотря на такие отрицательные черты, обезьяны очаровательны, поэтому злиться на них за это долго не может ни один другой знак.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Прочитай. Выпишы начало те предложения, в которых прилагательные являются опреде??ениями, а затем прилагательные являются сказуемыми. 1.Яркий све...
Русский язык
Українська мова