Характеристика для обезьяны дам 10баллов

Гость: Гость:

Ведь они очень корыстны, услужливы, игривы, могут прикрывать свое истинное мнение о другом человеке красивой маской. Хотя на самом деле люди под знаком обезьяны чаще всего просто презирают других, ставят себя выше них, это тщеславные личности.Такой гороскоп для обезьяны всегда говорит о том, что люди под этим знаком достаточно умны, им легко поддаются науки. Благодаря богатому знанию литературы, обезьяны в курсе всех событий, могут помочь советом, рассказать о том, что творится в мире. Память у этого знака, наверняка, самая лучшая из всех, поэтому все прочитанное запоминается достаточно легко и быстро. При необходимости такой человек всегда может солгать, нечестные поступки могут войти в привычку, он уверен в своей правоте и безнаказанности.Несмотря на такие отрицательные черты, обезьяны очаровательны, поэтому злиться на них за это долго не может ни один другой знак.