Характеристика глюкозы: молекулярная и структурная формулы.

Химия
Характеристика глюкозы: молекулярная и структурная формулы.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
МОЛЕКУЛЯРНАЯ  С 6Н12О6 А ВОТ СТРУКТУРНУЮ ЛЕГКО И САМОЙ ) 
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