Характеристика глюкозы: молекулярная и структурная формулы.
Химия
Характеристика глюкозы: молекулярная и структурная формулы.
Ответ(ы):
Гость:
МОЛЕКУЛЯРНАЯ С 6Н12О6 А ВОТ СТРУКТУРНУЮ ЛЕГКО И САМОЙ )
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