Характеристика принца джона из рассказа айвенго
Литература
Характеристика принца джона из рассказа айвенго
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Гость:
Принц Джон : підступний, гордовитий, жорстокий, байдужий, владолюбний, зневажливий, пихатий, злопам,ятний.
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