Характеристика США по плану 7класс география
География
Характеристика США по плану 7класс география
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
обычно любое государство в том числе из США описывается по следующему плану: 1) какой части какого материка располагается 2)с кем граничит на севере , юге, западе, востоке. 3) площадь 4)численность населения 5)средняя плотность населения 6)этнические группы 7)язык 8) столица и крупнейшие города 9)крупные реки и озера 10)горные массивы 11)вероисповедание 12) государственное устройство 13) климат 14)Флора и фауна 15)промышленность 16)основные достопримечательности
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Литература
СРОЧНОООООООООООООО!!!!!! 73 балла Справка о рассказе "Янки из Коннектикута при дво??е короля Артура"
Русский язык
Готовясь к уроку,учитель подобрал пять слов на новое правило: врачи, жара, часы, гр??бной... Сформулирую правило, которое необходимо применить, что...