Характеристика США по плану 7класс география

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обычно любое государство в том числе из США описывается по следующему плану: 1) какой части какого материка располагается 2)с кем граничит на севере , юге, западе, востоке. 3) площадь 4)численность населения 5)средняя плотность населения 6)этнические группы 7)язык 8) столица и крупнейшие города 9)крупные реки и озера 10)горные массивы 11)вероисповедание 12) государственное устройство 13) климат 14)Флора и фауна 15)промышленность 16)основные достопримечательности