Хелп срочно!!! очень надо, просто ответы
Математика
Хелп срочно!!! очень надо, просто ответы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) осадков 120 2) х₁=-3/2, х₂=0, х₃=7 решение [-3/2;0)∪[7;∞)
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