Хлестаков уже ___ недели живёт в этом городе. Он задолжал трактирщику, и тот грозился (вставьте цитату, убрав из неё лишние слова). “Он, никак, хотел идти сегодня жаловаться городничему”.

Литература

Хлестаков уже ___ недели живёт в этом городе. Он задолжал трактирщику, и тот грозился (вставьте цитату, убрав из неё лишние слова). “Он, никак, хотел идти сегодня жаловаться городничему”.

Автор: Гость