Хлестаков уже ___ недели живёт в этом городе. Он задолжал трактирщику, и тот грозился (вставьте цитату, убрав из неё лишние слова). “Он, никак, хотел идти сегодня жаловаться городничему”.

Литература
Хлестаков уже ___ недели живёт в этом городе. Он задолжал трактирщику, и тот грозился (вставьте цитату, убрав из неё лишние слова). “Он, никак, хотел идти сегодня жаловаться городничему”.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Две недели живёт в этом городе. вроде
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