Помогите !!! разложите на множители 2x-9z(x-y)-2y

Алгебра
Помогите !!! разложите на множители 2x-9z(x-y)-2y
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2x-9z*(x-y)-2y=2z-9zx+9zy-2y=2z-2y=2*(z-y)
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