Хлоропластов нет в клетках:а)кожицы листа,б)столбчатой ткани листа,в)устьиц листа,г)губчатой ткани листа.

Биология
Хлоропластов нет в клетках:а)кожицы листа,б)столбчатой ткани листа,в)устьиц листа,г)губчатой ткани листа.
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Гость:
По моему нет в столбчатой ткани
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