Почему опускается Самсон Вырин? Что общего у Дуни и блудного сына, в час разница?
Литература
Почему опускается Самсон Вырин? Что общего у Дуни и блудного сына, в час разница?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У Дуни и блудного сына. Похожи - И Дуня, и блудный сын покинули родной дом. Разница -Отец сына отпустил, а Дуня ушла добровольно. Сын вернулся и смог помириться со своим отцом, а Дуня не смогла, т.к оказалось слишком поздно.
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