Ход основных событий Нидерландской буржуазной Революции(дата,событие,итог) ПОМОГИТЕ

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Нидерландская революция — успешная революция Семнадцати провинций в борьбе за независимость от Испанской Империи. В результате революции была признана независимость Семи Соединённых Провинций. Области, ныне известные как Бельгия и Люксембург (те из Семнадцати провинций, которые остались под правлением Габсбургов) , получили название Южных Нидерландов. Первым лидером революции был Вильгельм Оранский. Нидерландская революция стала одним из первых успешных расколов в Европе и привела к появлению первых современных европейских республик Причины: у Оранских были императорские амбиции, абслолютизм во Франции и России не давал им покоя, что расходилось с настроениями в обществе. В конце концов, удалось сохранить и монархию, и правящую династию (и по сей день) , но абсолютизма в Нидерландах никогда не было. Ход: В городах происходят вооруженные столкновения с испанскими сол-датами. В 1566 г. вспыхнуло народное восстание, в Нидерландах началась буржуазная революция. Попытки Филиппа II казнями и зверствами пресечь сопротивление нидерландского народа не сломили его волю к борьбе. Основные вехи революционных событий: народное иконоборческое восстание 1566 г. в южных провинциях; всеобщее восстание 1572 г. в северных провинциях; вос-стание в 1576 г. в южных провинциях; создание Утрехтской унии в 1579 г. Итог: Завершилась Нидерландская буржуазная революция освобождением от испанского господ-ства северных провинций и образованием буржуазной республики Соединенных провинций, хотя Южные Нидерланды Филипп II удержал под своей властью. Семь провинций объединились в од-но государство с общим правительством, казной и армией. Во главе республики Соединенных провинций стала Голландия как наиболее развитая в экономическом отношении провинция. Новое государство стало называться Голландией.