Ходит Вася серенький, хвост у Васи беленький. Шерсть у Васьки пышная , поступь еле

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Ходит Вася серенький, хвост у Васи беленький. Шерсть у Васьки пышная , поступь еле
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Поступь еле слышная.
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