На месте каких цифр должны быть запятые? К счастью (1) дорога легкой не бывает. Ста??ция (2) к счастью (3) была недалеко.

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На месте каких цифр должны быть запятые? К счастью (1) дорога легкой не бывает. Ста??ция (2) к счастью (3) была недалеко.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
К счастью, дорога легкой не бывает. Станция, к счастью, была недалеко.
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