Решите срочно. даю 15 баллов
Математика
Решите срочно. даю 15 баллов
Ответ(ы):
Гость:
1. |0,42|×|-0,5|=0,42×0,5=0,21 модуль любого числа всегда будет положительным.
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