Які зміни відбуваються з деревами навесні.коротко 3-4 реч.
Обществознание
Які зміни відбуваються з деревами навесні.коротко 3-4 реч.
Ответ(ы):
Гость:
Начинают расцветать,на лиственных деревьях появляются почки а через время и листья .У хвойных деревьев меняется цвет коры, хвои. И возможно появляется сок.
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