Хронология вторжения бытыя на русь

История
Хронология вторжения бытыя на русь
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Пронск-Рязань-Коломна-Москва-Владимир:1)юрьев-польский, переяславль залесский,дмитров, тверь,торжок.                                           2) суздаль,ростов,углич,сражение на р Сить, ярославль                               3)стародуб,городец,галич,кострома                                                                   (3 направления удара после Владимира)
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