Хронология вторжения бытыя на русь
История
Хронология вторжения бытыя на русь
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Пронск-Рязань-Коломна-Москва-Владимир:1)юрьев-польский, переяславль залесский,дмитров, тверь,торжок. 2) суздаль,ростов,углич,сражение на р Сить, ярославль 3)стародуб,городец,галич,кострома (3 направления удара после Владимира)
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