Номер 5 и 6 умоляю, оч надо, 40 баллов ваши! быстрей плизз!
Алгебра
Номер 5 и 6 умоляю, оч надо, 40 баллов ваши! быстрей плизз!
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