Начертите квадрат периметром 16 см . Затем дополните его до прямоугольника периметром 18 см . Вычислите стороны прямоугольника. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!

Математика

Начертите квадрат периметром 16 см . Затем дополните его до прямоугольника периметром 18 см . Вычислите стороны прямоугольника. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!

Автор: Гость