Начертите квадрат периметром 16 см . Затем дополните его до прямоугольника периметром 18 см . Вычислите стороны прямоугольника. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!
Математика
Начертите квадрат периметром 16 см . Затем дополните его до прямоугольника периметром 18 см . Вычислите стороны прямоугольника. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вычислим длину стороны квадрата Ркв=а*4 16=а*4 а=16:4 а=4 (см) Квадрат со стороной 4 см дополняем до прямоугольника.Получается прямоугольник с шириной 4 см. Вычислим длину прямоугольника Рпр=(a+b)*2 18=(а+4)*2 18:2=а+4 9=а+4 а=9-4 а=5 (см) Ответ:5 см длина и 4 см ширина прямоугольника.
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