Маленький рассказ про китайского национального костюма

Окружающий мир
Маленький рассказ про китайского национального костюма
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Китайский национальный кастюм очень красивый. Он очень изящно сделан. Он отличается от всех остальных тем что он сделан очень красочно и с настроением. У них там замешаны очень спокойные и одновременно очень позитивные цвета. Очень радует глаз
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