Маленький рассказ про китайского национального костюма

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Китайский национальный кастюм очень красивый. Он очень изящно сделан. Он отличается от всех остальных тем что он сделан очень красочно и с настроением. У них там замешаны очень спокойные и одновременно очень позитивные цвета. Очень радует глаз