Кодекс чести партизанского воина со стихотворения "хорошо умирать тому кто борол??я за родную страну

Гость: Гость:

Я надеюсь,что правильно тебя поняла: 1. Будь верен Крови и Земле. В твоей Крови – сила Расы, в твоей Земле – прах Предков. 2. Будь храбр и горд. Тот, кто побеждает свой страх, тот, кто не отступает перед Силой, и есть настоящий Герой. 3. Чти Правду, по которой жили твои Предки. Следуй путями Древних Богов, ибо они некогда были людьми твоей Крови и героическими деяниями обрели Безсмертие. 4. Будь верен своим Братьям по Крови. Настоящая дружба познаётся только в бою. Стая Белых Волков стоит многотысячных армий чужеземцев. 5. Будь верен любимой. Тот, кого не любила женщина, недостоин пройти сквозь Северные Врата в Обитель Героев. 6. Будь честен. Ложь достойна народов, слишком слабых, чтобы отстоять право на жизнь в открытом бою. 7. Будь справедлив. Поступай с другими только так, как они этого заслуживают. Благородного врага можно пощадить, дабы обрести в нём друга. Но лжец и предатель достоин только смерти. 8. Будь мудр. Не принимай на веру ложных истин, но постигай мир своим разумом. 9. Не мирись со злом. Останови его, где и как только сможешь. Если ты не будешь бороться с ним, рано или поздно оно придёт и за тобою. 10. Сохраняй честь Белого Воина. Его удел сегодня – одиночество, жизнь в кругу тех немногих, кто подобен ему. Но это - благородное одиночество, и из него рождается непобедимая Ярость! 11. Не иди на поводу у Общества. Толпа может воспитать тебя только Рабом. Стремись вырваться за её пределы, туда, где правят непобедимые Силы Природы! 12. Цени Волю. Стремись к ней, ибо лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Всякая власть имеет право на существование лишь пока хранит Правду. Всякая иная достойна свержения! 13. Всегда помни о Вечном. Удел ничтожных – барахтаться в сиюминутной грязи. Удел Героев – Путь Предков. 14. Всегда помни, что слабый боится битвы, сильный бросается в неё, а великий находит в ней счастье.