Кодекс чести партизанского воина со стихотворения "хорошо умирать тому кто борол??я за родную страну
Литература
Кодекс чести партизанского воина со стихотворения "хорошо умирать тому кто борол??я за родную страну
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я надеюсь,что правильно тебя поняла: 1. Будь верен Крови и Земле. В твоей Крови – сила Расы, в твоей Земле – прах Предков. 2. Будь храбр и горд. Тот, кто побеждает свой страх, тот, кто не отступает перед Силой, и есть настоящий Герой. 3. Чти Правду, по которой жили твои Предки. Следуй путями Древних Богов, ибо они некогда были людьми твоей Крови и героическими деяниями обрели Безсмертие. 4. Будь верен своим Братьям по Крови. Настоящая дружба познаётся только в бою. Стая Белых Волков стоит многотысячных армий чужеземцев. 5. Будь верен любимой. Тот, кого не любила женщина, недостоин пройти сквозь Северные Врата в Обитель Героев. 6. Будь честен. Ложь достойна народов, слишком слабых, чтобы отстоять право на жизнь в открытом бою. 7. Будь справедлив. Поступай с другими только так, как они этого заслуживают. Благородного врага можно пощадить, дабы обрести в нём друга. Но лжец и предатель достоин только смерти. 8. Будь мудр. Не принимай на веру ложных истин, но постигай мир своим разумом. 9. Не мирись со злом. Останови его, где и как только сможешь. Если ты не будешь бороться с ним, рано или поздно оно придёт и за тобою. 10. Сохраняй честь Белого Воина. Его удел сегодня – одиночество, жизнь в кругу тех немногих, кто подобен ему. Но это - благородное одиночество, и из него рождается непобедимая Ярость! 11. Не иди на поводу у Общества. Толпа может воспитать тебя только Рабом. Стремись вырваться за её пределы, туда, где правят непобедимые Силы Природы! 12. Цени Волю. Стремись к ней, ибо лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Всякая власть имеет право на существование лишь пока хранит Правду. Всякая иная достойна свержения! 13. Всегда помни о Вечном. Удел ничтожных – барахтаться в сиюминутной грязи. Удел Героев – Путь Предков. 14. Всегда помни, что слабый боится битвы, сильный бросается в неё, а великий находит в ней счастье.
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