Почему в сосудах со слабо обожженной глины вода остается прохладной даже в жару?
Физика
Почему в сосудах со слабо обожженной глины вода остается прохладной даже в жару?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Глина горячих и все вот!!!!!
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