Кодон и-рнк имеет последовательность нуклеотидов -а-г-г-у-ц-у-а . антикодон т-рнк , с??ответствующий этому кодону : А) -А-Г-Г-У-Ц-У-А- В)-Т-Ц-Ц-Т-Г-А-Т- С)-У-Ц-Ц-А-Г-А-У- Д)-Т-Ц-Ц-А-Г-А-Т
Биология
Кодон и-рнк имеет последовательность нуклеотидов -а-г-г-у-ц-у-а . антикодон т-рнк , с??ответствующий этому кодону : А) -А-Г-Г-У-Ц-У-А- В)-Т-Ц-Ц-Т-Г-А-Т- С)-У-Ц-Ц-А-Г-А-У- Д)-Т-Ц-Ц-А-Г-А-Т
Ответ(ы):
Гость:
Антикодон т-РНК под С)
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