Кодуючий ланцюг молекули ДНК містить нуклеотиди: АГГ-АТЦ-АЦГ-ГТГ-ТТА. Визначте послідовність нуклеотидів в і-РНК, що утворилася на даній ДНК
Биология
Кодуючий ланцюг молекули ДНК містить нуклеотиди: АГГ-АТЦ-АЦГ-ГТГ-ТТА. Визначте послідовність нуклеотидів в і-РНК, що утворилася на даній ДНК
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ИРНК: УЦЦ-УАГ-УГЦ-ЦАЦ-ААУ
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