Сомостоятельноисоставь рассказ используя одну из пословиц пословица сам смекай ??де берег где край

Гость: Гость:

Пословица без труда не выловиш и рыбку из пруда Один раз кот задумал ловить рыбу.идёт по лесу да по сторонам смотрит . А за ним ухитрилась леса идёт себе и идёт.Да спрашивает кот ты мне рыбки принессёш.Нет отвечает кот иди сама лови.А как?берёш ветку нитку да шишку.закидываешь и сидишь .