Сомостоятельноисоставь рассказ используя одну из пословиц пословица сам смекай ??де берег где край

Литература
Сомостоятельноисоставь рассказ используя одну из пословиц пословица сам смекай ??де берег где край
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пословица без труда не выловиш и рыбку из пруда Один раз кот задумал ловить рыбу.идёт по лесу да по сторонам смотрит . А за ним ухитрилась леса идёт себе и идёт.Да спрашивает кот ты мне рыбки принессёш.Нет отвечает кот иди сама лови.А как?берёш ветку нитку да шишку.закидываешь и сидишь .
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