Женя и её брат Митя 215 дней в году едут в школу и обратно домой на метро.Сколько про??здный билетов,на 10 поездок каждый ,они исполюзуют
Математика
Женя и её брат Митя 215 дней в году едут в школу и обратно домой на метро.Сколько про??здный билетов,на 10 поездок каждый ,они исполюзуют
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10•2•2=10•4=40 10•2 потому что их 2 И еще раз •2 потому что они идут и возвращаются
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