Помогите пожалуйста очень нужно 8.18 картинка внутри
Алгебра
Помогите пожалуйста очень нужно 8.18 картинка внутри
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Гость:
Вот тебе ответ, прости что криво, трекболом делал в пэйнте
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