В первый день продали 4 7/24 ц. яблок, а во второй на 1 7/12 ц. меньше, чем в первый . Сколь??о центнеров яблок продали за 2 дня вместе?

Математика

В первый день продали 4 7/24 ц. яблок, а во второй на 1 7/12 ц. меньше, чем в первый . Сколь??о центнеров яблок продали за 2 дня вместе?

Автор: Гость