20000-1750 столбиком!!
Математика
20000-1750 столбиком!!
Ответ(ы) на вопрос:
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20000 - 1750 --------------- 18250
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