Когда Карлсон прилетел в гости к Малышу, он весил 35 кг 100 г. Малыш угостил Карлсона 5 булочками по 100 г. каждая, 8 конфетами по 10 г. каждая и 4 баночками варенья по 250 г. каждая. Сколько весил Карлсон, когда полетел домой?

Математика

Когда Карлсон прилетел в гости к Малышу, он весил 35 кг 100 г. Малыш угостил Карлсона 5 булочками по 100 г. каждая, 8 конфетами по 10 г. каждая и 4 баночками варенья по 250 г. каждая. Сколько весил Карлсон, когда полетел домой?

Автор: Гость