Когда Карлсон прилетел в гости к Малышу, он весил 35 кг 100 г. Малыш угостил Карлсона 5 булочками по 100 г. каждая, 8 конфетами по 10 г. каждая и 4 баночками варенья по 250 г. каждая. Сколько весил Карлсон, когда полетел домой?
Математика
Когда Карлсон прилетел в гости к Малышу, он весил 35 кг 100 г. Малыш угостил Карлсона 5 булочками по 100 г. каждая, 8 конфетами по 10 г. каждая и 4 баночками варенья по 250 г. каждая. Сколько весил Карлсон, когда полетел домой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно составить в одно действие: 1) 35 кг 100г + (5•100+8•10+4•250)= 36 кг 680г - весил Карлсон когда полетел домой. Ответ: 36кг 680г
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